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Стакан для зубочисток сталь нержавеющая - фото 1

Стакан для зубочисток сталь нержавеющая

Артикул: CH-063-008
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота52 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт

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