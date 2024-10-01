Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Уэйн», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный
Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый
Молочник «Белая» классик, фарфор 130 мл, белый
Блюдо для подачи «Нинфа»
Кружка для пива, 0,625л
Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм
Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом, бук, металл
Тарелка глубокая «Гастрономи»
Набор для специй «Паола», 5 предметов, стекло, нержавеющая сталь
Салатник «Маррон Реативо» фарфор 250 мл, коричневый, бежевый
Стакан для зубочисток «Кунстверк» фарфор
Стакан для зубочисток «Кунстверк»
Стакан для зубочисток «Проотель» сталь нержавеющая
Стакан для зубочисток «Лайфстиль» фарфор
Стакан для зубочисток сталь нержавеющая
Стакан для зубочисток стекло, сталь нержавеющая
Стакан для зубочисток «Пьюрити» эко-костяной фарфор
Олд фэшн «Уэйн», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный
Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый
Молочник «Белая» классик, фарфор 130 мл, белый
Блюдо для подачи «Нинфа»