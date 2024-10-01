Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Молочник «Опшенс», фарфор 150 мл, белый
Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый
Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая
Салатник «Агат» фарфор, красный
Менажница (5 овальных секций) бук
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, черный
Стакан для коктейлей «Боро» с охладителем, 130мл, стекло, прозрачный
Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный
Набор для специй, 3 предмета, стекло, нержавеющая сталь
Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл
Стакан для зубочисток «Кунстверк» фарфор
Стакан для зубочисток «Кунстверк»
Стакан для зубочисток «Проотель» сталь нержавеющая
Стакан для зубочисток «Принцип» фарфор
Стакан для зубочисток сталь нержавеющая
Стакан для зубочисток стекло, сталь нержавеющая
Стакан для зубочисток «Белая» фарфор
Молочник «Опшенс», фарфор 150 мл, белый
Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый
Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая
Салатник «Агат» фарфор, красный