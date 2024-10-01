Товар в корзине. Перейти
Стакан для зубочисток «Кунстверк» - фото 1

Стакан для зубочисток «Кунстверк»

Артикул: CH-063-000
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Икорница с крышкой, сталь нержавеющая, фарфор 45 мл, металлический, белый
Фотография товара Икорница с крышкой, сталь нержавеющая, фарфор 45 мл, металлический, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Горчичница «симплисити» фарфор
Фотография товара Горчичница «симплисити» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Харрикейн, 0,444л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Харрикейн, 0,444л, произведённого компанией ChiedoCover
от44026
590 ₽Оптовая цена

Харрикейн, 0,444л

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1801
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная

12
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Менажница 4 отделения «Клиа Трэй» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7702
1 790 ₽Оптовая цена

Менажница 4 отделения «Клиа Трэй» стекло

12
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический

12
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 350мл, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 350мл, пластик, белый

12
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 100мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, глубина 100мм, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, глубина 100мм

11
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Пэлас», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Пэлас»

12
В наличии 48 шт.
Фотография товара Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080
Оптовая цена

Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный

11
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Клаб Айс», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Клаб Айс», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Клаб Айс», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3108
2 490 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический

7
В наличии 112 шт.

Другие товары из раздела стаканы для зубочисток

Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток «Кунстверк» фарфор

7
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток «Проотель» сталь нержавеющая

9
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток «Принцип» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток «Принцип» фарфор

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток «Лайфстиль» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток «Лайфстиль» фарфор

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток сталь нержавеющая

8
В наличии 74 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток стекло, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток стекло, сталь нержавеющая

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток «Пьюрити» эко-костяной фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2404
1 290 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток «Пьюрити» эко-костяной фарфор

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток «Белая» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток «Белая» фарфор

7
В наличии

Товар в корзине

Стакан для зубочисток «Кунстверк»
Стакан для зубочисток «Кунстверк»
от 60
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Харрикейн, 0,444л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Харрикейн, 0,444л, произведённого компанией ChiedoCover
от44026
590 ₽Оптовая цена

Харрикейн, 0,444л

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1801
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная

12
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Менажница 4 отделения «Клиа Трэй» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7702
1 790 ₽Оптовая цена

Менажница 4 отделения «Клиа Трэй» стекло

12
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический

12
В наличии 24 шт.