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Настоящее фото товара Стекло боковое закаленное WWT 13K, произведённого компанией ChiedoCover
Стекло боковое закаленное WWT 13K
10 оценок
8 790
Товар в корзине. Перейти
Стекло боковое закаленное WWT 13K - фото 1

Стекло боковое закаленное WWT 13K

Артикул: CH-088-771
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина550 мм
  • Ширина350 мм
  • Цветпрозрачный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина350 мм
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Стекло боковое закаленное WWT 13K
Стекло боковое закаленное WWT 13K
8 790
В корзине

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