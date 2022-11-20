Характеристики товара
Описание
Размеры: 180*80*40
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
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Размеры: 180*80*40
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
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