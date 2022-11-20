Характеристики товара
Описание
Ширина: 75 см
Глубина: 40 см
Высота: 90 см
Материал: массив дерева, металл
Толщина столешницы: 2 см
Ширина: 75 см
Глубина: 40 см
Высота: 90 см
Материал: массив дерева, металл
Толщина столешницы: 2 см
Чехол 64
Чехол 65
Стул Кромвель, мятный
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
Стеллаж 14
Стеллаж Лофт 30, разборный
Люстра Beatrix 8
Люстра Beatrix 6
Люстра Bouquet
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден