Характеристики товара
Описание
Стеллаж 112 – инновационное решение для современных заведений.
Стеллаж 112 предлагает уникальное сочетание эргономики и дизайнерской мысли. Этот модульный стеллаж создан для ресторанов, кафе, баров и отелей, где ценится удобство хранения и современная эстетика.
Динамичный дизайн с асимметричными полками создает стильный визуальный акцент. Контраст деревянных поверхностей и строгого металлического каркаса.
Многофункциональная конструкция с открытыми полками и закрытой тумбой. Качественные материалы: натуральное дерево и прочный металлический каркас.
Гибкость использования – подходит для хранения посуды, барного инвентаря или декора. Ступенчатая компоновка позволяет эффектно расставлять предметы.
Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Универсальность – впишется в любой интерьер.
Стеллаж 112 – это стильное решение для вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина400 мм
- Высота1900 мм
- Профиль каркаса20х20 мм
- Вес66 кг
- Материалсосна
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет