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Стеллаж 112, лофт

Артикул: CH-050-206
7 оценок
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Стол журнальный Лофт-11

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1900 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес66 кг
  • Материалсосна
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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