Характеристики товара
Описание
Ширина: 94 см
Глубина: 40 см
Высота: 180 см
Материал: массив дерева, металл
Ширина: 94 см
Глубина: 40 см
Высота: 180 см
Материал: массив дерева, металл
Чехол 37
Чехол 44
Чехол 45
Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр
Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр
Стул офисный Гирос, экокожа, черный
Подстолье Обвязка, с подвесами для стульев
Диван Raf трехместный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден