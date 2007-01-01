Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Бизи, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Бизи
14 оценок
25 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Бизи - фото 1Стол Бизи - фото 2Стол Бизи - фото 3Стол Бизи - фото 4Стол Бизи - фото 5Стол Бизи - фото 6
3D-модель
Примерить в интерьере

Стол Бизи

Артикул: CH-071-268
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Футурама
Фотография товара Стол Футурама от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лофт-2
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела письменные столы

Фотография товара Письменный стол Вуди в стиле лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Вуди в стиле лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Письменный стол Вуди в стиле лофт

68
Фотография товара Стол лофт Виктория от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190

Стол лофт Виктория

75
Настоящее фото товара Стол Домин угловой эргономичный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол Домин угловой эргономичный

6
Распродажа
Фотография товара Стеклянный стол с электроприводом LA-E4A, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол с электроприводом LA-E4A, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 39010
64 790 ₽Оптовая цена

Стеклянный стол с электроприводом LA-E4A, черный

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол прямой на металлокаркасе, опоры 45гр, 980х670х755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямой на металлокаркасе, опоры 45гр, 980х670х755, произведённого компанией ChiedoCover
15 410
Оптовая цена

Стол прямой на металлокаркасе, опоры 45гр, 980х670х755

13
В наличии 17 шт.
Фотография товара Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1380х670(1370)x755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1380х670(1370)x755, произведённого компанией ChiedoCover
29 650
Оптовая цена

Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1380х670(1370)x755

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Стол электрический ЛА-4С2, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический ЛА-4С2, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от73 89010
81 990 ₽Оптовая цена

Стол электрический ЛА-4С2, черный, белый

13
Распродажа
Фотография товара Стол электрический ЛА-СР2, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический ЛА-СР2, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 89010
31 990 ₽Оптовая цена

Стол электрический ЛА-СР2, черный, белый

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Видо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Видо, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Стол Видо

12
Фотография товара Стол-парта регулируемый Програм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Програм, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стол-парта регулируемый Програм

11

Товар в корзине

Стол Бизи
Стол Бизи
25 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности