Характеристики товара
Описание
Стол со скамьей обладает стойкостью к ударам, что делает его идеальным выбором для активных детей. Двусторонняя скамья позволяет детям сидеть лицом к лицу, способствуя общению и взаимодействию. Легко моется и устойчив к воде, что делает его уход простым в уходе и позволяет использовать на улице.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина1000 мм
- Высота540 мм
- Вес9.2 кг
- Цветкрасный, желтый, синий
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.70 кг
- Изделия стопируютсяНет