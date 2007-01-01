Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол со скамьей Hut, произведённого компанией ChiedoCover
Стол со скамьей Hut
8 оценок
9 190
Стол со скамьей Hut - фото 1Стол со скамьей Hut - фото 2Стол со скамьей Hut - фото 3Стол со скамьей Hut - фото 4Стол со скамьей Hut - фото 5Стол со скамьей Hut - фото 6Стол со скамьей Hut - фото 7
NEW

Стол со скамьей Hut

Артикул: CH-083-035
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота540 мм
  • Вес9.2 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол со скамьей обладает стойкостью к ударам, что делает его идеальным выбором для активных детей. Двусторонняя скамья позволяет детям сидеть лицом к лицу, способствуя общению и взаимодействию. Легко моется и устойчив к воде, что делает его уход простым в уходе и позволяет использовать на улице.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота540 мм
  • Вес9.2 кг
  • Цветкрасный, желтый, синий
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

