Характеристики товара
Описание
Современный письменный стол с электрической регулировкой высоты – это здоровье и комфорт во время работы. Возможность переключаться между положением стоя и сидя снижает нагрузку на спину, повышает продуктивность и улучшает осанку. Плавная электрическая регулировка делает процесс настройки удобным и бесшумным.
Прочная ЛДСП-столешница устойчива к механическим повреждениям и влаге, а стильный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Доступны модели с дополнительными ящиками и полками для удобного хранения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Высота700/1140 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цвет подстольяЧерный
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки1220 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки35.30 кг