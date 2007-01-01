Характеристики товара
Описание
Многофункциональный стол, может быть использован как письменный и как стол-консоль или туалетный столик. Оснащен двумя объемными ящиками, благодаря которым вы получаете много места для хранения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина500 мм
- Высота780 мм
- Вес19.54 кг
- Максимальная нагрузкадо 100 кг кг
- МатериалЛДСП, металл
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет