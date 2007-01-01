Товар в корзине. Перейти
Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП - фото 1Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП - фото 2Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП - фото 3Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП - фото 4Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП - фото 5

Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП

Артикул: CH-076-291
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Миллер 140
Фотография товара Стол Миллер 140 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Раунд 150
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Многофункциональный стол, может быть использован как письменный и как стол-консоль или туалетный столик. Оснащен двумя объемными ящиками, благодаря которым вы получаете много места для хранения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота780 мм
  • Вес19.54 кг
  • Максимальная нагрузкадо 100 кг кг
  • МатериалЛДСП, металл
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела письменные столы

Товар в корзине

Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП
Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП
16 090
В корзине

С этим товаром покупают