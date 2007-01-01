Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол этажерка Dark
Стол этажерка Dark
6 оценок
3 390
Товар в корзине.
Стол этажерка Dark - фото 1

Стол этажерка Dark

Артикул: CH-079-921
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота800 мм
  • Вес9,4 кг
Все характеристики

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стеллаж 38
Фотография товара Стеллаж 38 от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект стеллажей со столиком 40
Фотография товара Комплект стеллажей со столиком 40 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол-этажерка в современном стиле, очень удобная вещь в любой квартире или в доме, из-за своей компактности можно поставить ее практически везде где удобно. 3-и яруса позволяют вместить достаточное количество вещей. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из высококачественной ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются колеса со стопором. Поставляется тележка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 800мм, ширина 450мм, глубина 360мм. Размер упаковки: 770мм длина, 350мм ширина, 100мм высота. Вес с упаковкой 10,2кг, без упаковки 9,4кг

Варианты исполнения:

Металл (черный матовый,белый матовый,золото)
ЛДСП 16мм (черный,белый,дуб вотан,ясень анкор светлый,антрацит,винтерберг)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота800 мм
  • Вес9,4 кг
  • Материалметалл, ЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки10.20 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

