Настоящее фото товара Стол этажерка Rori, произведённого компанией ChiedoCover
Стол этажерка Rori
5 490
Стол этажерка Rori

Артикул: CH-079-922
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота800 мм
  • Вес11.6 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол-этажерка со стеклянными полками в современном стиле, очень удобная вещь в любой квартире или в доме, из-за своей компактности можно поставить ее практически везде где удобно. 3-и яруса позволяют вместить достаточное количество вещей. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из стекла толщиной 4мм. На ножках имеются колеса со стопором. Поставляется тележка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 800мм, ширина 540мм, глубина 400мм. Размер упаковки: 800мм длина, 420мм ширина, 130мм высота. Вес с упаковкой 12.6кг, без упаковки 11,6кг

Варианты исполнения:

Металл (черный матовый,белый матовый,золото)

Стекло 4мм (сатин,черный лакобель,белый лакобель)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалметалл, стекло

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки130 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Вес упаковки12.60 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

