Характеристики товара
Описание
Стол-этажерка со стеклянными полками в современном стиле, очень удобная вещь в любой квартире или в доме, из-за своей компактности можно поставить ее практически везде где удобно. 3-и яруса позволяют вместить достаточное количество вещей. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из стекла толщиной 4мм. На ножках имеются колеса со стопором. Поставляется тележка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 800мм, ширина 540мм, глубина 400мм. Размер упаковки: 800мм длина, 420мм ширина, 130мм высота. Вес с упаковкой 12.6кг, без упаковки 11,6кг
Варианты исполнения:
Металл (черный матовый,белый матовый,золото)
Стекло 4мм (сатин,черный лакобель,белый лакобель)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина400 мм
- Высота800 мм
- Вес11.6 кг
- Материалметалл, стекло
Параметры упаковки
- Ширина упаковки130 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Вес упаковки12.60 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет