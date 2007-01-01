Характеристики товара
Описание
Стол-этажерка в современном стиле, очень удобная вещь в любой квартире или в доме, из-за своей компактности можно поставить ее практически везде где удобно. 3-и яруса позволяют вместить достаточное количество вещей. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из высококачественной ЛДСП толщиной 16мм.На ножках имеются колеса со стопором.Поставляется тележка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 790мм, ширина 490мм, глубина 350мм. Размер упаковки: 760мм длина, 370мм ширина, 110мм высота. Вес с упаковкой 8.7кг, без упаковки 7.7кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина350 мм
- Высота790 мм
- Вес7.7 кг
- Материалметалл, ЛДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Вес упаковки8.70 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет