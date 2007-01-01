Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол этажерка Light
Стол этажерка Light
10 оценок
2 890
Стол этажерка Light - фото 1
NEW

Стол этажерка Light

Артикул: CH-079-919
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота790 мм
  • Вес7.7 кг
Характеристики товара

Описание

Стол-этажерка в современном стиле, очень удобная вещь в любой квартире или в доме, из-за своей компактности можно поставить ее практически везде где удобно. 3-и яруса позволяют вместить достаточное количество вещей. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из высококачественной ЛДСП толщиной 16мм.На ножках имеются колеса со стопором.Поставляется тележка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 790мм, ширина 490мм, глубина 350мм. Размер упаковки: 760мм длина, 370мм ширина, 110мм высота. Вес с упаковкой 8.7кг, без упаковки 7.7кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота790 мм
  • Вес7.7 кг
  • Материалметалл, ЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Вес упаковки8.70 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Отзывы

