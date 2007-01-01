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Настоящее фото товара Стеллаж 105 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж 105 Лофт
35 оценок
38 490
Товар в корзине. Перейти
Стеллаж 105 Лофт - фото 1Стеллаж 105 Лофт - фото 2Стеллаж 105 Лофт - фото 3Стеллаж 105 Лофт - фото 4Стеллаж 105 Лофт - фото 5Стеллаж 105 Лофт - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стеллаж 105 Лофт производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стеллаж 105 Лофт производства ChiedoCover

Стеллаж 105 Лофт

Артикул: CH-019-781
35 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота2000 мм
  • Материалдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота2000 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете ШампаньШампань
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете БронзаБронза
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете ТитанТитан
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете СереброСеребро
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете ПиранПиран
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стеллаж 105 Лофт - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж 105 Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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Стеллаж 105 Лофт
Стеллаж 105 Лофт
от 38 490
В корзине

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