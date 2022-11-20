Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина350 мм
- Длина1200 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден