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Стеллаж 105 Лофт - фото 1Стеллаж 105 Лофт - фото 2Стеллаж 105 Лофт - фото 3Стеллаж 105 Лофт - фото 4Стеллаж 105 Лофт - фото 5

Стеллаж 105 Лофт

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина1200 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь

Выполненные заказы

Стеллаж 105 лофт, RAL 9003 белый матовый, сосна морилка бук
Стеллаж 105 лофт, RAL 9003 белый матовый, сосна морилка букСтеллаж 105 лофт, RAL 9003 белый матовый, сосна морилка бук
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