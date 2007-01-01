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Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой производства ChiedoCover

Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой

Артикул: CH-068-546
12 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, золотой от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЗолотой
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

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Варианты каркаса

Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
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