Характеристики товара
Описание
Стол серии Некст прекрасно впишется в интерьер компактной кухни не утяжелив его. Стол имеет компактные размеры, но в разложенном виде позволит расположить гостей с комфортом. Стол имеет современный внешний вид, столешница с закруглёнными краями, а опоры стола, выполненные из натурального дерева добавляют комфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Вес26 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекдерево
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет