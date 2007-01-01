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Настоящее фото товара Стол Некст круглый раскладной, Бетон Лайт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Некст круглый раскладной, Бетон Лайт, белый
6 оценок
22 69059
54 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Некст круглый раскладной, Бетон Лайт, белый - фото 1Стол Некст круглый раскладной, Бетон Лайт, белый - фото 2Стол Некст круглый раскладной, Бетон Лайт, белый - фото 3Стол Некст круглый раскладной, Бетон Лайт, белый - фото 4Стол Некст круглый раскладной, Бетон Лайт, белый - фото 5
Распродажа

Стол Некст круглый раскладной, Бетон Лайт, белый

Артикул: CH-078-641
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол серии Некст прекрасно впишется в интерьер компактной кухни не утяжелив его. Стол имеет компактные размеры, но в разложенном виде позволит расположить гостей с комфортом. Стол имеет современный внешний вид, столешница с закруглёнными краями, а опоры стола, выполненные из натурального дерева добавляют комфорта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес26 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекдерево
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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