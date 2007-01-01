Характеристики товара
Описание
Добавьте изюминку в интерьер с помощью столика Matic из композитного материала. Привлекает внимание и разбавляет характер помещения свежим, нестандартным «звучанием». Представляет собой «скульптуру» из двух полусфер, установленных друг на друга. Плавные геометрические формы придадут пространству мягкости, эргономичности.Текстура материала с шероховатостями, неровностями создаёт выразительный рельеф. С этим журнальным столиком можно создавать вариативные комбинации, которые подчеркнут индивидуальный характер пространства. Журнальный столик Matic станет финальным штрихов в любом современном интерьере. Гармонично впишется как в нейтральные обстановки, так и в аранжировки с ярким характером.Материал столешницы и основания - композитный материал.Поставляется в сборе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота455 мм
- Диаметр355 мм
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет