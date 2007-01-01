Характеристики товара
Описание
Вес: 86 кг / Высота (см): 77 / Гарантия: 24 месяца / Длина (см): 160-250 / Материал каркаса: металл / Материал столешницы: шпон / Раздвижной: да / Фабрика: Польша / Форма столешницы: прямоугольник / Цвет столешницы: дуб / Ширина (см): 90
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота770 мм
- Вес86 кг
- Материал столешницышпон
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Цветчерный, светлое дерево
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.53 м3
- Изделия стопируютсяНет