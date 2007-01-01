Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Олис, дуб натуральный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Олис, дуб натуральный, черный
9 оценок
142 790
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Олис, дуб натуральный, черный - фото 1Стол обеденный Олис, дуб натуральный, черный - фото 2Стол обеденный Олис, дуб натуральный, черный - фото 3Стол обеденный Олис, дуб натуральный, черный - фото 4

Стол обеденный Олис, дуб натуральный, черный

Артикул: CH-082-600
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Вес86 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Тея, дуб вотан, ножки деревянные
Фотография товара Стол Тея, дуб вотан, ножки деревянные от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Релативити, дуб артизан, черный
Фотография товара Стол обеденный Релативити, дуб артизан, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Вес: 86 кг / Высота (см): 77 / Гарантия: 24 месяца / Длина (см): 160-250 / Материал каркаса: металл / Материал столешницы: шпон / Раздвижной: да / Фабрика: Польша / Форма столешницы: прямоугольник / Цвет столешницы: дуб / Ширина (см): 90

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Вес86 кг
  • Материал столешницышпон
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветчерный, светлое дерево
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.53 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*800, венге, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*800, венге, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 840

Стол Лидер 2, 1800*800, венге, черный, кромка ПВХ

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, бук

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, венге

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2000*900, белый, черный, кромка ПВХ

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, орех, серебро, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, орех, серебро, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1, 1500*800, орех, серебро, кромка ПВХ

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, венге, шампань, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, венге, шампань, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стол Лидер 1, 1500*800, венге, шампань, кромка ПВХ

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500*800, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500*800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500*800, черный

14
Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Сигн, дуб артизан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Набор журнальных столиков Сигн, дуб артизан, черный

10
В пути 761 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Бетти 1200, даркстоун, черный муар

15
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300 даркстоун, Белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол раздвижной Амор 1000+300 даркстоун, Белый муар

15

Другие товары из раздела мебель для выставки

Фотография товара Стол обеденный Хайпербола, раскладной, серый мрамор, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Хайпербола, раскладной, серый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
89 590

Стол обеденный Хайпербола, раскладной, серый мрамор, черный

13
В наличии 3 шт.В пути 1 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Тангент, черный, произведённого компанией ChiedoCover
132 290

Стол обеденный Тангент, черный

7
В наличии 1 шт.В пути 204 шт.
Фотография товара Стол обеденный Муншайн, травертин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Муншайн, травертин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
104 590

Стол обеденный Муншайн, травертин, черный

7
В пути 1777 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Ивес, раскладной, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
69 390

Стол обеденный Ивес, раскладной, серый, черный

15
В пути 2100 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Портико, черный, произведённого компанией ChiedoCover
104 590

Стол обеденный Портико, черный

5
В пути 118 шт.
Фотография товара Стол обеденный Релативити, кашемир, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Релативити, кашемир, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Стол обеденный Релативити, кашемир, черный

5
В пути 732 шт.
Фотография товара Стол обеденный Репоз, эффект белого мрамора, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Репоз, эффект белого мрамора, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
63 190

Стол обеденный Репоз, эффект белого мрамора, дуб

14
В пути 185 шт.
Фотография товара Стол обеденный Соурс, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Соурс, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
118 690

Стол обеденный Соурс, орех, черный

7
В пути 452 шт.
Настоящее фото товара Стол Ифос, чёрный мрамор, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
396 490

Стол Ифос, чёрный мрамор, серебряный

14
Фотография товара Стол круглый Стидфаст, дуб натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый Стидфаст, дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
74 290

Стол круглый Стидфаст, дуб натуральный

12
В пути 220 шт.

Товар в корзине

Стол обеденный Олис, дуб натуральный, черный
Стол обеденный Олис, дуб натуральный, черный
142 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности