Характеристики товара
Описание
Стол Тея— это стильное, современное решение для кухни, в котором сочетаются технологичность, эстетика премиум-класса и практичность повседневного использования. Создан в России, разработан для тех, кто ценит порядок, долговечность и современный дизайн
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр800 мм
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет