Характеристики товара
Описание
Стол письменный Opal, белый, лдсп
Основные характеристики
- Высота750-1220 мм
- Ширина600 мм
- Длина800 мм
- Вес9 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка100 кг
- Размер упаковки85/8/64 см
- Страна изготовленияКитай
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