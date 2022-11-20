Товар в корзине. Перейти
Стол письменный Opal, белый, лдсп - фото 1Стол письменный Opal, белый, лдсп - фото 2

Стол письменный Opal, белый, лдсп

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол письменный ONYX со стеллажом, светлый дуб, черный металл
Стол письменный ONYX со стеллажом, светлый дуб, черный металл
Следующий Стол письменный Opal, темный орех, лдсп
Стол письменный ONYX со стеллажом, светлый дуб, черный металл

Характеристики товара

Описание

Стол письменный Opal, белый, лдсп

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750-1220 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина800 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Размер упаковки85/8/64 см
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стол письменный Opal, темный орех, лдспНастоящее фото товара Стол письменный Opal, темный орех, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
5 99025
7 890 ₽Оптовая цена

Стол письменный Opal, темный орех, лдсп

В наличии 36 шт.
Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 смНастоящее фото товара Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 49041
10 890 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 см

В наличии 78 шт.
Стол письменный Ruby, бетон, лдспНастоящее фото товара Стол письменный Ruby, бетон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
5 99043
10 390 ₽Оптовая цена

Стол письменный Ruby, бетон, лдсп

В наличии 63 шт.
Стол письменный Ruby, сосна пасадена/черный металл, 100х54х75 смНастоящее фото товара Стол письменный Ruby, сосна пасадена/черный металл, 100х54х75 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 99043
10 390 ₽Оптовая цена

Стол письменный Ruby, сосна пасадена/черный металл, 100х54х75 см

В наличии 80 шт.
Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдспНастоящее фото товара Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
10 19028
13 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп

В наличии 48 шт.
Столик Истборн Настоящее фото товара Столик Истборн , произведённого компанией ChiedoCover
от176 990
Оптовая цена
9

Столик Истборн

Туалетный столик ХанойНастоящее фото товара Туалетный столик Ханой, произведённого компанией ChiedoCover
от314 990
Оптовая цена
14

Туалетный столик Ханой

Журнальный столик Ханой 120 смНастоящее фото товара Журнальный столик Ханой 120 см, произведённого компанией ChiedoCover
от162 990
Оптовая цена
5

Журнальный столик Ханой 120 см

Журнальный столик Ханой 100 смНастоящее фото товара Журнальный столик Ханой 100 см, произведённого компанией ChiedoCover
от161 990
Оптовая цена
12

Журнальный столик Ханой 100 см

Настоящее фото товара Стол обеденный "Джульетта", произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стол обеденный "Джульетта"

Другие товары из разделастолы по виду
Настоящее фото товара Стол обеденный "Ромео", произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стол обеденный "Ромео"

Стол обеденный "Версаль"Настоящее фото товара Стол обеденный "Версаль", произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стол обеденный "Версаль"

Стол обеденный раздвижной "Помпеи" №1Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной "Помпеи" №1, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной "Помпеи" №1

Стол обеденный "ТОР" №1Настоящее фото товара Стол обеденный "ТОР" №1, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Стол обеденный "ТОР" №1

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подвесной светильник Uva №1, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Uva №1

В наличии 50 шт.
Барный стул крутящийся черный/ коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся черный/ коричневый

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Набор для отдыха Set, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена
13

Набор для отдыха Set

Настоящее фото товара Картина AM5-027, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
7

Картина AM5-027

Кресло компьютерное детское Умка, абстракция красныйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское Умка, абстракция красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 39033
4 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло компьютерное детское Умка, абстракция красный

Стул Stark, серыйНастоящее фото товара Стул Stark, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
7

Стул Stark, серый

Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
6

Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки