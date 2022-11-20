Товар в корзине. Перейти
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, дуб крафт - фото 1

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, дуб крафт

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария
Следующий Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, венге
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария

Характеристики товара

Описание

Мебель для офиса станет прекрасным решением для желающих получить хорошее оснащение своего офиса за минимальные деньги. Гарнитур этого комплекса не ограничивается стандартными элементами, а позволяет создать многофункциональные рабочие места на малых площадях благодаря высокой эргономики изделий.

В данную комплектацию входит:

Стол угловой левый/правый - 2 шт

Тумба приставная - 2 шт

Экран - 1 шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина3200 мм
  • Глубина1650 мм
  • Вес131 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1620 мм
  • Высота упаковки1220 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.63 м3
  • Вес упаковки131 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
5

Письменный стол Уно белый

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Лофт-7

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

С этим товаром покупают
Кресло АтлантНастоящее фото товара Кресло Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Кресло Атлант

Кресло для офиса ПАУК хром, салатовыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК хром, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
11

Кресло для офиса ПАУК хром, салатовый

Стул Ажен, черныйНастоящее фото товара Стул Ажен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
14

Стул Ажен, черный

В наличии 30 шт.
Стул PULL (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул PULL (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
14

Стул PULL (НА ПРУТКЕ)

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE), произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)

Кресло поворотное Delfin, бордовый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Delfin, бордовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Delfin, бордовый, ткань

В наличии 2 шт.
Стул Абри, белыйНастоящее фото товара Стул Абри, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена
8

Стул Абри, белый

В наличии 8 шт.
Другие товары из разделаофисные столы с перегородкой
Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
5

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, белый

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
5

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, итальянский орех

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, вишня оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
9

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, вишня оксфорд

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
8

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, серый

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, дуб молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
12

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, дуб молочный

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
11

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, бук бавария

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена
11

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, дуб крафт

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от97 090
Оптовая цена
15

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, венге

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена
6

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, белый

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена
5

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, итальянский орех