Настоящее фото товара Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит
76 290
Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит - фото 1Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит - фото 2Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит - фото 3Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит - фото 4Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит - фото 5Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит - фото 6Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит - фото 7Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит - фото 8

Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит

Артикул: CH-082-022
Основные характеристики
  • Вес45 кг
  • Цветантрацит, светлое дерево
  • ФормаПрямоугольная
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Письменный стол с тумбой, два выдвижных ящика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес45 кг
  • Цветантрацит, светлое дерево
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

