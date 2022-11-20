Стол Санлис ЛДСП

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Использовать только на крытых террасах.

Размер столешницы: 70*70 см

Высота: 73 см

Каркас: сталь

Столешница: ЛДСП

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