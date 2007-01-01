Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Санлис ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Санлис ЛДСП
50 оценок
12 49022
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Санлис ЛДСП - фото 1Стол Санлис ЛДСП - фото 2Стол Санлис ЛДСП - фото 3Стол Санлис ЛДСП - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Санлис ЛДСП производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Санлис ЛДСП производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Санлис ЛДСП производства ChiedoCover
Распродажа

Стол Санлис ЛДСП

Артикул: CH-007-394
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота730 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол разборный Беломор, лдсп
Фотография товара Стол разборный Беломор, лдсп от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Клермон ЛДСП
Фотография товара Стол Клермон ЛДСП от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Санлис — стильное решение для современных заведений.

Современный квадратный стол с центральной опорой — идеальное решение для кафе, ресторанов, кофеен и бизнес-ланчей.

Ключевые преимущества:
✔ Оптимальная эргономика — центральная опора освобождает пространство для ног, обеспечивая комфорт гостям
✔ Повышенная устойчивость — усиленное квадратное основание гарантирует стабильность даже при активном использовании
✔ Гигиеничность — гладкая деревянная поверхность с защитным покрытием устойчива к пятнам
✔ Стилевая универсальность — сочетается с любым интерьером

Выбирая стол Санлис, вы получаете мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичной конструкции. Идеальное решение для владельцев, ценящих сдержанную эстетику и безупречное качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота730 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49011
7 290 ₽

Стол Лофт-9

51
Хит
Фотография товара Стол Лофт 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Стол Лофт 13

30
Фотография товара Стол Лофт 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 14, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Стол Лофт 14

42
Фотография товара Стол Лофт 15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 15, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стол Лофт 15

33

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Другие товары из раздела столы для кафе

Фотография товара Стол Дувр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дувр, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190

Стол Дувр

40
Фотография товара Стол обеденный Lomond Extra Large от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Lomond Extra Large, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Стол обеденный Lomond Extra Large

32
Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Стол Дези классический

49
Фотография товара Стол АРКОС 24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 24, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена

Стол АРКОС 24

49
Фотография товара Стол Терраса, 160х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Терраса, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
57 190
Оптовая цена

Стол Терраса, 160х80

39
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Приставной столик Sheffield от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Sheffield, произведённого компанией ChiedoCover
от51 290
Оптовая цена

Приставной столик Sheffield

38
Фотография товара Приставной столик Melano терраццо черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Melano терраццо черный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Приставной столик Melano терраццо черный

31
Фотография товара Стол обеденный Apriori T круглый, Д140 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T круглый, Д140, произведённого компанией ChiedoCover
от244 990
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T круглый, Д140

45
Фотография товара Стол уличный Лофт-108 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол уличный Лофт-108, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590

Стол уличный Лофт-108

78
Фотография товара Светящийся стол Cubo 50 220V RGB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 50 220V RGB , произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 50 220V RGB

9

Товар в корзине

Стол Санлис ЛДСП
Стол Санлис ЛДСП
от 12 490
15 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности