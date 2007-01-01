Характеристики товара
Описание
Стол Санлис — стильное решение для современных заведений.
Современный квадратный стол с центральной опорой — идеальное решение для кафе, ресторанов, кофеен и бизнес-ланчей.
Ключевые преимущества:
✔ Оптимальная эргономика — центральная опора освобождает пространство для ног, обеспечивая комфорт гостям
✔ Повышенная устойчивость — усиленное квадратное основание гарантирует стабильность даже при активном использовании
✔ Гигиеничность — гладкая деревянная поверхность с защитным покрытием устойчива к пятнам
✔ Стилевая универсальность — сочетается с любым интерьером
Выбирая стол Санлис, вы получаете мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичной конструкции. Идеальное решение для владельцев, ценящих сдержанную эстетику и безупречное качество.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота730 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет