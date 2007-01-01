Товар в корзине. Перейти
Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 1Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 2Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 3Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 4Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 5Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 6Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 7Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 8Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 9Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный - фото 10

Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный

Артикул: CH-071-980
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол раскладной Angle, керамика, металл
Фотография товара Стол раскладной Angle, керамика, металл от компании ChiedoCover.
Следующий Стол раскладной Angle, керамика, металл, белый
Фотография товара Стол раскладной Angle, керамика, металл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный раскладной стол, с двухсторонней торцевой системой раскладывания. МОНОЛИТНАЯ КЕРАМИКА 12мм с принтом Shashi black. Две независимые керамические вкладка по бокам 400мм. Каркас металл крашеный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Товар в корзине

Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный
Стол раскладной Angle, керамика, металл, черный
145 990
В корзине

С этим товаром покупают