Характеристики товара
Описание
Стильный обеденный раскладной стол, с двухсторонней торцевой системой раскладывания. МОНОЛИТНАЯ КЕРАМИКА 12мм с принтом Shashi black. Две независимые керамические вкладка по бокам 400мм. Каркас металл крашеный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600/2400 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет