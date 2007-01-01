Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Диаметр900 мм
- Толщина столешницы22 мм
- Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка300 мм
- Цветбелый, светло-серый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Ширина упаковки962 мм
- Высота упаковки162 мм
- Глубина упаковки956 мм
- Вес упаковки34.40 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет