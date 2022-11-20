Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветбелый
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Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит
Табурет Берген 4
Диван Лэйк, белый / венге
Колонна Самшит Тайя
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Кресло поворотное Paris, темно-серый, велюр
Стол DENVER-2
Стол Denver
Стол RICHMOND
Стол OREGON
Стол BERGEN-3
Стол Flint 2
Стол Millton 2
Стол Bergen 2
Стол Bergen на металлокаркасе
Стол Лидер 1