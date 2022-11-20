Характеристики товара
Описание
Длина: 1500 мм
Глубина: 800 мм
Высота: 750 мм
Столешница: ЛДСП
Цвет столешницы: белый
Каркас: сталь
Цвет каркаса: белый
Длина: 1500 мм
Глубина: 800 мм
Высота: 750 мм
Столешница: ЛДСП
Цвет столешницы: белый
Каркас: сталь
Цвет каркаса: белый
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|900
|600
|750
|16
|16.6
|2690
|1200
|600
|750
|16
|19.5
|2890
|1200
|800
|750
|16
|23.3
|3290
|1500
|800
|750
|16
|27.2
|3690
|1500
|900
|750
|16
|29.6
|3750
|900
|600
|760
|26
|22.0
|3790
|1200
|600
|760
|26
|26.7
|4190
|1200
|800
|760
|26
|33.0
|4990
|1500
|800
|760
|26
|39.2
|5790
|1500
|900
|760
|26
|43.1
|5890
|900
|600
|766
|32
|25.3
|4290
|1200
|600
|766
|32
|31.0
|4890
|1200
|800
|766
|32
|38.7
|5790
|1500
|800
|766
|32
|46.4
|6690
|1500
|900
|766
|32
|51.2
|6890
Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стол Лидер 7
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте