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Стол Лидер 1, 1500х800, белый - фото 1Стол Лидер 1, 1500х800, белый - фото 2Стол Лидер 1, 1500х800, белый - фото 3

Стол Лидер 1, 1500х800, белый

23 оценки
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Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
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Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

Характеристики товара

Описание

Длина: 1500 мм

Глубина: 800 мм

Высота: 750 мм

Столешница: ЛДСП

Цвет столешницы: белый

Каркас: сталь

Цвет каркаса: белый

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Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 2690
1200 600 750 16 19.5 2890
1200 800 750 16 23.3 3290
1500 800 750 16 27.2 3690
1500 900 750 16 29.6 3750
900 600 760 26 22.0 3790
1200 600 760 26 26.7 4190
1200 800 760 26 33.0 4990
1500 800 760 26 39.2 5790
1500 900 760 26 43.1 5890
900 600 766 32 25.3 4290
1200 600 766 32 31.0 4890
1200 800 766 32 38.7 5790
1500 800 766 32 46.4 6690
1500 900 766 32 51.2 6890
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Выполненные заказы

Стол на металлокаркасе Лидер 1, складной
Стол на металлокаркасе Лидер 1, складнойСтол на металлокаркасе Лидер 1, складной
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