Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 26 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасасталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Цвет подстольяБелый
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки1550 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Вес упаковки56/80 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет