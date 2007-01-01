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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, 1500х800, белый
479 оценок
4 4408
4 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - фото 1Стол Лидер 1, 1500х800, белый - фото 2Стол Лидер 1, 1500х800, белый - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, 1500х800, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, 1500х800, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 1, 1500х800, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 1, 1500х800, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 1, 1500х800, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 1, 1500х800, белый производства ChiedoCover
+55Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 1, 1500х800, белый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 1, 1500х800, белый

Артикул: CH-003-692
479 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1550 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки56/80 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3390
1200 600 750 16 19.5 3490
1200 800 750 16 23.3 3790
1500 800 750 16 27.2 4090
1500 900 750 16 29.6 4190
900 600 760 26 22.0 5190
1200 600 760 26 26.7 5690
1200 800 760 26 33.0 6490
1500 800 760 26 39.2 6890
1500 900 760 26 43.1 7090
900 600 766 32 25.3 5390
1200 600 766 32 31.0 5990
1200 800 766 32 38.7 6890
1500 900 766 32 51,2 7690






Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1500х800, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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