Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина690 мм
- Ширина460 мм
- Высота780 мм
- Вес13.8 кг
- МатериалМДФ, шпон
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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