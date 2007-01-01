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Стол компактный правый, ясень шимо, 160*120 - фото 1

Стол компактный правый, ясень шимо, 160*120

Артикул: CH-073-010
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол компактный правый Арго А-206.60.ПР Ясень шимо 1600x1200x760

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота760 мм
  • Цветясень

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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