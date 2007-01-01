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Придиванный столик Люкс

Артикул: CH-078-153
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лофт А1 от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лофт 22 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина730 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота670 мм
  • Вес10.7 кг
  • МатериалМДФ, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Придиванный столик Люкс
Придиванный столик Люкс
7 790
В корзине

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