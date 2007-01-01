Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Alto 2
Стол Alto 2
5 оценок
40 690
Стол Alto 2 - фото 1Стол Alto 2 - фото 2Стол Alto 2 - фото 3Стол Alto 2 - фото 4
Стол Alto 2

Артикул: CH-082-925
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота770 мм
  • Модификации столаРаздвижной
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Раздвижной стол «Alto 2» — воплощение изысканности и надежности в вашем интерьере. Каркас изготовлен из натурального дерева, что обеспечивает столу прочность и долгий срок службы. Столешница выполнена из МДФ и покрыта натуральным шпоном дуба, благодаря чему изделие выглядит элегантно и благородно, а также сохраняет высокую практичность в повседневном использовании.

Легко раздвигается, обеденная зона увеличивается на 40 см.
Мягкие, плавные линии конструкции делают этот стол универсальным решением для кухни, столовой или гостиной в современном или классическом стиле. Удобная форма и устойчивые ножки обеспечивают комфорт и безопасность во время эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота770 мм
  • Модификации столаРаздвижной
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
