Характеристики товара
Описание
Раздвижной стол «Alto 2» — воплощение изысканности и надежности в вашем интерьере. Каркас изготовлен из натурального дерева, что обеспечивает столу прочность и долгий срок службы. Столешница выполнена из МДФ и покрыта натуральным шпоном дуба, благодаря чему изделие выглядит элегантно и благородно, а также сохраняет высокую практичность в повседневном использовании.
Легко раздвигается, обеденная зона увеличивается на 40 см.
Мягкие, плавные линии конструкции делают этот стол универсальным решением для кухни, столовой или гостиной в современном или классическом стиле. Удобная форма и устойчивые ножки обеспечивают комфорт и безопасность во время эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400/1800 мм
- Ширина800 мм
- Высота770 мм
- Модификации столаРаздвижной
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет