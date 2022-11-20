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Столик-трансформер Бамбук

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Стол складной Торни

Характеристики товара

Описание

Столик-трансформер для ноутбука, планшета и завтрака в постели – удобный и многофункциональный предмет интерьера.

Преимущества:

1. Столик выполнен из экологически чистого и прочного материала (бамбук).

2. Сдержанный дизайн столика позволит ему легко вписаться в любой интерьер.

3. Телескопические ножки позволяют регулировать высоту столика (17 – 25,5 см.).

4. Регулируемую часть столешницы можно легко установить под необходимым для Вашей комфортной работы наклоном.

5. Столик позволяет работать в положении лёжа, благодаря чему Вы снизите нагрузку на мышцы спины и шеи.

6. Наличие на фиксированной части столешницы специального углубления позволяет разместить на ней стакан или кружку, а в маленьком боковом ящичке можно хранить провода и другие полезные мелочи.

7. Специальные отверстия на регулируемой части столешницы позволяют осуществлять вентиляцию и отвод тёплого воздуха от ноутбука/планшета.

8. Столик - трансформер станет отличным подарком для родных, друзей и коллег.

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Основные характеристики

  • Высота365 мм
  • Длина560 мм
  • Вес2.6 кг
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый

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