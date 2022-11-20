Характеристики товара
Описание
Столик-трансформер для ноутбука, планшета и завтрака в постели – удобный и многофункциональный предмет интерьера.
Преимущества:
1. Столик выполнен из экологически чистого и прочного материала (бамбук).
2. Сдержанный дизайн столика позволит ему легко вписаться в любой интерьер.
3. Телескопические ножки позволяют регулировать высоту столика (17 – 25,5 см.).
4. Регулируемую часть столешницы можно легко установить под необходимым для Вашей комфортной работы наклоном.
5. Столик позволяет работать в положении лёжа, благодаря чему Вы снизите нагрузку на мышцы спины и шеи.
6. Наличие на фиксированной части столешницы специального углубления позволяет разместить на ней стакан или кружку, а в маленьком боковом ящичке можно хранить провода и другие полезные мелочи.
7. Специальные отверстия на регулируемой части столешницы позволяют осуществлять вентиляцию и отвод тёплого воздуха от ноутбука/планшета.
8. Столик - трансформер станет отличным подарком для родных, друзей и коллег.
Основные характеристики
- Высота365 мм
- Длина560 мм
- Вес2.6 кг
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый