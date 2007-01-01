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Настоящее фото товара Стол деревянный Вуди белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
Стол деревянный Вуди белый глянец
41 оценка
8 09011
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Вуди белый глянец - фото 1Стол деревянный Вуди белый глянец - фото 2Стол деревянный Вуди белый глянец - фото 3Стол деревянный Вуди белый глянец - фото 4Стол деревянный Вуди белый глянец - фото 5
Распродажа

Стол деревянный Вуди белый глянец

Артикул: CH-035-457
41 оценка
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота740 мм
  • Вес20 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Расстояние между ножками по длине: 70 см. Расстояние между ножками по ширине: 45 см. Материал каркаса - массив дерева; Материал столешницы - ЛДСП; Ширина - 60; Высота - 74; Длина - 100;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота740 мм
  • Вес20 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Материал ножекмассив дерева

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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