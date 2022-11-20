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Стол деревянный Вуди белый глянец

Артикул: CH-035-457
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота740 мм
  • Вес20 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМассив дерева
  • Количество мест1
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияРоссия

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