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Компьютерный стол Basic

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Характеристики товара

Описание

Это компактный, но удобный компьютерный стол. Его длина всего 110 мм при стандартных глубине 60мм и высоте 75 мм. Для экономии места он оснащён специальной полкой, которая позволяет расположить монитор на высоте, удобной для обзора.

Конструкция простая и прочная: стальная рама выдержит серьезную нагрузку (заявлено до 200 кг). Стол на двух L-образных опорах впишется в любой уголок дома, его легко перемещать, удобно собирать и разбирать. Несмотря на лаконичность дизайна, он очень стильно смотрится: строгая черная столешница «под карбон» отделана красной кромкой.

Чтобы все необходимое для отдыха, общения и работы было у вас под рукой, столик оснащён специальным крючком для наушников и подстаканником. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит простые, экономичные и надёжные решения.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина590 мм
  • Длина1100 мм
  • Вес14.4 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка200
  • Цветкрасный, черный

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