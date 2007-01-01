Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755, произведённого компанией ChiedoCover
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755
12 оценок
81 090
Товар в корзине. Перейти
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755 - фото 1Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755 - фото 2Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755 - фото 3Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755 - фото 4Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755 - фото 5Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755 - фото 6

Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755

Артикул: CH-068-895
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина4740 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бенч-система (от англ. bench — «скамья») — модульное рабочее место, рассчитанное на нескольких сотрудников одновременно. В классическом исполнении — длинный общий стол, разделённый на индивидуальные зоны. И разделить старый текст по предложениям точками и пробелами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина4740 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вес179,8 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, ясень, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, ясень, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*800, белый, ясень, кромка ПВХ

13
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900, венге, черный, кромка ПВХ

14
Фотография товара Стол обеденный Wave, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Wave, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Стол обеденный Wave, светлый орех

11
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, D1800, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 5906
7 000 ₽

Стол Лидер 3, D1800, белый, черный

15
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, бук, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, бук, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Стол Лидер 1, 1300х800, бук, белый, без отбойников

8
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39011
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, бук, белый, без отбойников

7
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех, кромка ПВХ

5
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7906
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

7
Настоящее фото товара Стол рабочий, ольха, 140*60, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стол рабочий, ольха, 140*60

9
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, ольха, 90*60, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стол рабочий, ольха, 90*60

5
В наличии 8 шт.

Другие товары из раздела деревянные столы

Настоящее фото товара Cтол Орхус 160 см массив дуба, тон американский орех нью, произведённого компанией ChiedoCover
от108 790
Оптовая цена

Cтол Орхус 160 см массив дуба, тон американский орех нью

31
Фотография товара Брифинг - приставка, опоры 45гр, 810 х 600 × 755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Брифинг - приставка, опоры 45гр, 810 х 600 × 755, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Брифинг - приставка, опоры 45гр, 810 х 600 × 755

10
В наличии
Фотография товара Царга стола для столов на металлокаркасе, экран для ног, 844 х 18 х 350 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Царга стола для столов на металлокаркасе, экран для ног, 844 х 18 х 350, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Царга стола для столов на металлокаркасе, экран для ног, 844 х 18 х 350

5
В наличии
Фотография товара Экран, фронтальный, 1380 х 18 × 455 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Экран, фронтальный, 1380 х 18 × 455, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Экран, фронтальный, 1380 х 18 × 455

6
В наличии
Настоящее фото товара Стол рабочий, орех, 120*60, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стол рабочий, орех, 120*60

9
Настоящее фото товара Стол рабочий, ясень шимо, 140*60, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стол рабочий, ясень шимо, 140*60

8
В наличии 290 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, дуб венге, 140*60, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стол рабочий, дуб венге, 140*60

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, бук, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стол рабочий, бук, 120*73

9
В наличии 53 шт.
Настоящее фото товара Стол компактный правый, ольха, 160*120, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стол компактный правый, ольха, 160*120

8
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стол компактный левый, орех, 140*120, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Стол компактный левый, орех, 140*120

13

Товар в корзине

Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4740 х 670(1370) x755
от 81 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности