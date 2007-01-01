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Настоящее фото товара Стул барный Тревизо, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Тревизо, черная экокожа
9 оценок
21 590
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Стул барный Тревизо, черная экокожа - фото 1Стул барный Тревизо, черная экокожа - фото 2

Стул барный Тревизо, черная экокожа

Артикул: CH-089-151
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Нежность линий барного стула Тревизо добавит в интерьер кухни или бара изысканную элегантность. Выбранное дизайнером цветовое исполнение и сочетание разных фактур (тканевая обивка со вставкой из экокожи на сидении) ‒ идеальная комбинация для экспериментов в интерьере от минимализма до хай-тек. Благодаря основанию из металла (четыре конусообразные ножки усилены тремя перекладинами) стул обладает повышенной прочностью и устойчивостью.

Высота ножек:76,5 см.

Материал ножек:металл;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Стул барный Тревизо, черная экокожа
Стул барный Тревизо, черная экокожа
21 590
В корзине

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