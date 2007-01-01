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          Товары по акции

          Стулья Венские

          от 2 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венский, орех
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк дерево, венге
          Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кьявари дерево, белая патина, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари дерево, белая патина
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          3 190 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кантри
          Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          2 990 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кантри, без подушки
          Настоящее фото товара Стул Венский, бук, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венский, бук
          Настоящее фото товара Стул Венский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Венский, белый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Венский, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венский, венге
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул-кресло Венское с подушкой
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул-кресло Венское
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Венское Классик
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          3 990 ₽4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул-кресло Венское Классик, без подушки
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Венеция, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Венеция, без подушки
          Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          3 490 ₽4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Кантри, без подушки
          Настоящее фото товара Стул Линкольн, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Линкольн, деревянный
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          Хит
          2 290 ₽2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Хит
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Золото, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Наполеон Серебро, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Хит
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Наполеон Черный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Наполеон Коричневый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Зеленый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Красный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Золото, деревянный
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кьявари Серебро, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Бистро металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Бистро металлический
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный, светлый патина, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк барный, светлый патина, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный, темный патина, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк барный, темный патина, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный темный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кроссбэк барный темный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кроссбэк барный, металлический
          Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Такер, белый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, светло-серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Такер, черный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Такер, голубой деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, синий деревянный
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, красный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер, бежевый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Такер, золото деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, коричневый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, черный металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, черный металлический
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Такер барный, белый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Такер барный, голубой деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Такер барный, светло-серый деревянный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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