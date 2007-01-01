Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Изо на крестовине, черный, спинка сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо на крестовине, черный, спинка сетка
9 оценок
3 190
Стул Изо на крестовине, черный, спинка сетка - фото 1Стул Изо на крестовине, черный, спинка сетка - фото 2Стул Изо на крестовине, черный, спинка сетка - фото 3

Артикул: CH-080-380
Основные характеристики
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветоранжевый, синий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья изо

Фотография товара Стул Iso, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул Iso, кожзам черный

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Изо 3, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо 3, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Изо 3, хром

13
Фотография товара Стул Rhythm GTS, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Rhythm GTS, синий

14
Фотография товара Стул Rhythm GTS, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Rhythm GTS, серый

8
Фотография товара Стул Rhythm GTS, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Rhythm GTS, белый

6
New
Настоящее фото товара Стул Изо GTS, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Стул Изо GTS, синий

7
Фотография товара Стул Изо, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Изо, каркас хром

12
Фотография товара Стул Изо, каркас хром, пластик, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, каркас хром, пластик, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Изо, каркас хром, пластик, зеленый

12
Фотография товара Стул Изо, каркас хром, пластик, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, каркас хром, пластик, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Изо, каркас хром, пластик, оранжевый

14
Фотография товара Стул Изо, каркас хром, спинка сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, каркас хром, спинка сетка, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стул Изо, каркас хром, спинка сетка

5

