Характеристики товара
Описание
Мобильная версия популярного стула ИЗО. Кресло регулируется по высоте, а пластиковая крестовина выдерживает нагрузку до 100 кг. Отличный вариант для учебных заведений по привлекательной цене!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота790/920 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья450/580 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки290 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет