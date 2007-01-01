Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Изо, сидение пластик, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо, сидение пластик, черный каркас
11 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Изо, сидение пластик, черный каркас - фото 1Стул Изо, сидение пластик, черный каркас - фото 2Стул Изо, сидение пластик, черный каркас - фото 3Стул Изо, сидение пластик, черный каркас - фото 4Стул Изо, сидение пластик, черный каркас - фото 5Стул Изо, сидение пластик, черный каркас - фото 6Стул Изо, сидение пластик, черный каркас - фото 7Стул Изо, сидение пластик, черный каркас - фото 8Стул Изо, сидение пластик, черный каркас - фото 9

Стул Изо, сидение пластик, черный каркас

Артикул: CH-058-273
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Изо, сидение пластик, хром каркас
Фотография товара Стул Изо, сидение пластик, хром каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Iso, ткань красная
Фотография товара Стул Iso, ткань красная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Самая популярная модель надежного офисного стула – одинаково хорошо будет смотреться и в офисе, и в медицинском учреждении, и в учебных заведениях. Крепкий металлический каркас, удобные пластиковые спинка и сиденье, которые легко поддаются чистке, комфортная посадка - всё что нужно для продуктивной работы.

Стул штабелируется по 10 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 50026
2 025 ₽

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый

140
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 135 ₽

Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый

65
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 50026
2 025 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая

109
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ)

81
Фотография товара Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки черные

59
Хит
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 40042
2 405 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий

12
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 40042
2 405 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона

6
АкцияВ шоуруме
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, велюр Velutto 38, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, велюр Velutto 38, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 30039
2 115 ₽

Стул Хит 20 Лайт, велюр Velutto 38, каркас золото

9
Хит
Фотография товара Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро

6
Фотография товара Стул Tiro, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tiro, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Tiro, черный

13
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Стул Изо, сидение пластик, черный каркас
Стул Изо, сидение пластик, черный каркас
от 2 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности