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Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро - фото 1Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро - фото 2Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро - фото 3Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро - фото 4Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро - фото 5Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро - фото 6

Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро

Артикул: CH-058-924
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

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