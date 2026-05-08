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Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром
26 оценок
4 280
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - фото 1Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - фото 2Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - фото 3Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - фото 4Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - фото 5Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - фото 6Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - фото 7Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - фото 8Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - фото 9Стул с пюпитром - видеообзор от ChiedoCover - видео 10Видеообзор алюминиевого стула Хит 25мм с подлокотниками- ChiedoCover - видео 11
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром производства ChiedoCover
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Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром

Артикул: CH-001-517
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина785 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Оснащенный эргономичными подлокотниками, он обеспечивает поддержку и комфорт во время длительных мероприятий. Стул оборудован удобным пюпитром, что делает его идеальным для ученических аудиторий, лекционных залов или конференций. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Цена на стул зависит от материала пюпитра. Итоговая стоимость уточняется менеджером.

Пюпитры отправляются отдельно от пачки стула в коробках.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина785 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты каркасаВарианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты каркаса - Покрытие пюпитра

Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете ВенгеВенге
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете ОрехОрех
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете БукБук
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете ВишняВишня
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете СерыйСерый
Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром - каркас в цвете БелыйБелый

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