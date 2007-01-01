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Настоящее фото товара Стул Изо, ткань черная, сетка оранжевая, каркас черный, со столиком, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо, ткань черная, сетка оранжевая, каркас черный, со столиком
11 оценок
5 190
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Стул Изо, ткань черная, сетка оранжевая, каркас черный, со столиком - фото 1Стул Изо, ткань черная, сетка оранжевая, каркас черный, со столиком - фото 2Стул Изо, ткань черная, сетка оранжевая, каркас черный, со столиком - фото 3

Стул Изо, ткань черная, сетка оранжевая, каркас черный, со столиком

Артикул: CH-080-226
11 оценок
Основные характеристики
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Самая популярная модель надежного офисного стула – одинаково хорошо будет смотреться и в офисе, и в медицинском учреждении, и в учебных заведениях. Крепкий металлический каркас, удобные спинка и сиденье, которые легко поддаются чистке, комфортная посадка - всё что нужно для продуктивной работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке30 шт
  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1900 мм
  • Объём упаковки1.82 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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