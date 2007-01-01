Стулья для школы

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул лофт Квадрум, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул лофт Квадрум
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames Прозрачный
Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Изо
Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Изо Хром
Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Аскона
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Черный
Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Зеленый
Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Стандарт с пюпитром
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Красный
Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
5 990 ₽10 360 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames Бежевый
Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Темно-серый
Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Мини детский, белый
Настоящее фото товара Стул Во Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Во Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Во Синий, пластиковый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Во Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Во Дымчатый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Настоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Регал
Настоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Рой
Настоящее фото товара Кресло Ева, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Ева
Настоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Ева HR
Настоящее фото товара Кресло Ева PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Ева PLZ
Настоящее фото товара Кресло Ева HL, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Ева HL
Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Изо G
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Изо GTS
Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо Net
Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо PL
Настоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Марс
Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Стандарт
Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Стандарт +
Настоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Форум
Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо СТ
Настоящее фото товара Стул Оазис PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Оазис PLZ
Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул прозрачный Алегра янтарный
Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул прозрачный Алегра красный
Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул прозрачный Алегра
Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прозрачный Сиеста Контракт черный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 520 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прозрачный Сиеста Контракт красный
Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 520 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул прозрачный Сиеста Контракт
Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 520 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный
Настоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Форум синий

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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