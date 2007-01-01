Характеристики товара
Описание
Стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий
Преимущества:
- Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
- Универсальность - подходит для разных мероприятий;
- Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
- Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
- Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.
Цена на стул зависит от материала пюпитра. Итоговая стоимость уточняется менеджером.
Пюпитры отправляются отдельно от пачки стула в коробках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина570 мм
- Высота940 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Профиль каркаса25 мм
- Вес8.5 кг
- Материал каркасасталь, 1,2 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкажаккард
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Габариты в миллиметрах
- Высота:920
- Ширина:540
- Длина сидения:680
- Высота до сидения:460
- 920
- 540
- 680
- 460