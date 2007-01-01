Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
28 оценок
3 34023
4 309 ₽
Товар в корзине. Перейти
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 1Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 2Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 3Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 4Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 5Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 6Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 7Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 8Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 9Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 10Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 11Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - фото 12Стул с пюпитром - видеообзор от ChiedoCover - видео 13
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром производства ChiedoCover
Распродажа

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Артикул: CH-001-596
28 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань
Фотография товара Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Фотография товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий

Преимущества:

  • Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
  • Универсальность - подходит для разных мероприятий;
  • Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
  • Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
  • Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.

Цена на стул зависит от материала пюпитра. Итоговая стоимость уточняется менеджером.

Пюпитры отправляются отдельно от пачки стула в коробках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Габариты в миллиметрах

  • Высота:920
  • Ширина:540
  • Длина сидения:680
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром ChiedoCover
  • 920
  • 540
  • 680
  • 460
Варианты каркасаВарианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете СереброСеребро
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете ШампаньШампань
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете БронзаБронза
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете ТитанТитан
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете БелыйБелый
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты каркаса - Покрытие пюпитра

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете ВенгеВенге
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете ОрехОрех
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете БукБук
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете ВишняВишня
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете СерыйСерый
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - каркас в цвете БелыйБелый

Популярные варианты обивки - Шенилл

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - обивка в цвете 100100
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - обивка в цвете 0606
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Арш

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - обивка в цвете БежевыйБежевый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок
?

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серый, с пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серый, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽

Стул Самба, серый, с пюпитром

45
  • серый
  • черный
  • зеленый
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК)

6
Фотография товара Стул ИЗО ГТС со столиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ИЗО ГТС со столиком, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул ИЗО ГТС со столиком

6
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), серый

12
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий

5
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 19037
17 490 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой

6
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), серый

10
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), зеленый

8
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), бежевый

6
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), синий

13

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая

43
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для Пуфа Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Каркас для Пуфа Лофт-15

50
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Хит
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от63063
1 690 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая

50
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Каркас стула Сафир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Сафир, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Каркас стула Сафир

7
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки

6
  • Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки
  • серый
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5

Другие товары из раздела стулья с пюпитром

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 74016
3 240 ₽

Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард

29
  • синий, серебряный
  • красный, золотой
  • серебряный
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69020
3 340 ₽

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный

25
  • синий, серебряный
  • красный, золотой
  • серебряный
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 280

Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром

26
Фотография товара Стул Изо СТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стул Изо СТ

21
  • серый
  • синий, серебряный
Фотография товара Стул Персона - 3Н с пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Персона - 3Н с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Персона - 3Н с пюпитром

28
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Гелакси блэк, гальваника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Гелакси блэк, гальваника, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Гелакси блэк, гальваника

14
  • серый
  • черный
  • зеленый
В наличии 68 шт.
Фотография товара Кресло Кендо Софт, с пюпитром, 2 шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кендо Софт, с пюпитром, 2 шт, произведённого компанией ChiedoCover
29 690

Кресло Кендо Софт, с пюпитром, 2 шт

5
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Кендо Софт, 2 шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кендо Софт, 2 шт, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Кресло Кендо Софт, 2 шт

7
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул Митинг с пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митинг с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стул Митинг с пюпитром

7

Товар в корзине

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
от 3 340
4 309 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая

43
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для Пуфа Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Каркас для Пуфа Лофт-15

50
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности