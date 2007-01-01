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Настоящее фото товара Стул Персона - 3Н с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Персона - 3Н с пюпитром
28 оценок
6 490
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Стул Персона - 3Н с пюпитром - фото 1Стул Персона - 3Н с пюпитром - фото 2Стул Персона - 3Н с пюпитром - фото 3Стул Персона - 3Н с пюпитром - фото 4Стул Персона - 3Н с пюпитром - фото 5Стул Персона - 3Н с пюпитром - фото 6

Стул Персона - 3Н с пюпитром

Артикул: CH-013-318
28 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий.

Преимущества:

  • Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
  • Универсальность - подходит для разных мероприятий;
  • Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
  • Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
  • Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки370 мм
  • Вес4.7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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