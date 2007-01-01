Характеристики товара
Описание
Стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий.
Преимущества:
- Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
- Универсальность - подходит для разных мероприятий;
- Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
- Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
- Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина430 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки370 мм
- Вес4.7 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет