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Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо СТ
21 оценка
5 590
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Стул Изо СТ

Артикул: CH-002-401
21 оценка
Основные характеристики
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Изо с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий.

Преимущества:

  • Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
  • Универсальность - подходит для разных мероприятий;
  • Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
  • Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
  • Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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